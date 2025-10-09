TATUAŻ JAPOŃSKI: HISTORIA I TRADYCJA IREZUMI I WABORI

Tatuaż japoński, zwłaszcza w formach irezumi i wabori, to jedno z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych stylów tatuażu na świecie. Sztuka ta posiada bogatą historię, pełną symboliki, głębokich tradycji kulturowych oraz estetycznych walorów, które fascynują entuzjastów tatuażu do dziś. Dla osób odwiedzających nasze studio, tatuaż japoński to często coś więcej niż zwykła ozdoba – to wyraz połączenia z wielowiekową sztuką oraz kulturą Dalekiego Wschodu.

Historia Irezumi

Słowo „irezumi” (入れ墨) dosłownie oznacza „wprowadzać tusz” i odnosi się do tradycyjnych, ręcznie wykonywanych tatuaży japońskich. Historia irezumi sięga starożytności. W Japonii pierwsze tatuaże pojawiły się już w okresie Jōmon (około 10 000-300 p.n.e.), kiedy pełniły funkcje rytualne i miały znaczenie totemiczne.

Przez wieki tatuaż w Japonii zmieniał swoje znaczenie – w niektórych epokach był symbolem przynależności do konkretnej grupy społecznej, w innych zaś stanowił karę dla przestępców.

W okresie Edo (1603-1868) sztuka tatuażu osiągnęła szczyt swojego rozwoju. Wtedy też irezumi zaczęto kojarzyć z rozmaitymi formami estetycznymi i związano z opowieściami o bohaterach z drzeworytów ukiyo-e, mitami oraz tradycyjnymi symbolami japońskimi.

Wabori – Nowoczesna Tradycja

Termin wabori (和彫り) odnosi się do tatuaży wykonywanych w tradycyjnym japońskim stylu, ale za pomocą nowoczesnych technik, głównie z użyciem elektrycznych maszynek. Choć różni się techniką od irezumi, zachowuje te same motywy i symbolikę.

Wabori nadal czerpie z klasycznych japońskich wzorów, takich jak smoki – „ryu” (symbol siły), karpie koi (symbol odwagi) tygrysy (symbol wytrwałości) czy kwiaty sakury (symbol ulotności życia).



Jeśli szukasz artysty, który w wyjątkowy sposób łączy tradycję japońskiego tatuażu z nowoczesnym stylem, warto zwrócić uwagę na Marcina Małczyka z Kult Tattoo. Jego prace charakteryzują się precyzją, symboliką i głębokim zrozumieniem japońskiej estetyki.

👉 Umów się na bezpłatne konsultacje:

kulttattoo.pl/kontakt

instagram.com/malczyk.tt