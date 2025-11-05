PIERCING U DZIECI – OD JAKIEGO WIEKU MOŻNA PRZEKŁUĆ PŁATEK UCHA?
Zastanawiasz się, kiedy jest odpowiedni moment na pierwszy piercing u Twojego dziecka? Przekłucie płatka ucha (tzw. lobe piercing) można bezpiecznie wykonać dopiero wtedy, gdy dziecko ukończy 8. rok życia. Skąd ten limit wiekowy? Wyjaśniamy poniżej.
2025-11-05

Dlaczego nie wykonujemy piercingu u młodszych dzieci?
U dzieci poniżej 8. roku życia układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. To zwiększa ryzyko infekcji zarówno w miejscu przekłucia, jak i w całym organizmie, co może negatywnie wpłynąć na proces gojenia.

Dodatkowo, ucho dziecka rośnie, a jego tempo wzrostu jest największe do około 7. roku życia. Przekłucie płatka ucha w tym okresie może skutkować przesunięciem miejsca piercingu w przyszłości. Może to wpłynąć na symetrię, estetykę, a nawet uniemożliwić noszenie niektórych rodzajów biżuterii. W skrajnych przypadkach konieczne może być ponowne przekłucie ucha, co wiąże się z ryzykiem powstania blizny.

Świadomość dziecka ma znaczenie

Ważne jest także, aby dziecko było świadome, z czym wiąże się posiadanie świeżego piercingu. Około 7–8. roku życia dzieci zaczynają rozumieć zależności przyczynowo-skutkowe. To oznacza, że są w stanie lepiej zadbać o higienę miejsca przekłucia i przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji, co zwiększa szanse na prawidłowe gojenie.

Minimalny wiek na piercing w płatku ucha to 8 lat. To decyzja, która powinna być dobrze przemyślana – zarówno pod kątem zdrowia dziecka, jak i jego gotowości do odpowiedzialnego dbania o przekłucie. Wybierając odpowiedni moment, zapewniasz swojemu dziecku bezpieczeństwo i komfort.

Jeśli szukasz sprawdzonego studia piercingu w Krakowie, które wykonuje bezpieczne przekłucia u dzieci – zapraszamy do nas! Dbamy o komfort, sterylność i indywidualne podejście do każdego młodego klienta. Chętnie odpowiemy też na wszystkie pytania rodziców przed zabiegiem.

