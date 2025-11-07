Twój pierwszy tatuaż? Sprawdź, jak przygotować się do dnia sesji krok po kroku

1. Dobrze się wyśpij i zjedz porządny posiłek

Sen i jedzenie to podstawa. Tatuaż to dla organizmu stres — dlatego warto zadbać o to, by mieć energię i stabilny poziom cukru. Nie przychodź na sesję na czczo. Najlepiej zjedz lekkostrawne, pożywne śniadanie i zabierz ze sobą coś do przegryzienia oraz wodę.

2. Nie pij alkoholu i nie zażywaj środków rozrzedzających krew

Dzień przed i w dniu sesji zrezygnuj z alkoholu. Może on wpływać na rozrzedzenie krwi, co utrudnia pracę tatuatorowi i spowalnia gojenie. Unikaj też aspiryny i innych leków o podobnym działaniu.

3. Zadbaj o skórę

Skóra to naturalne płótno — im lepiej o nią zadbasz, tym lepszy będzie efekt.

Na kilka dni przed tatuażem możesz nawilżać wybrany obszar balsamem lub kremem. Unikaj natomiast opalania i solarium – podrażniona lub przesuszona skóra to najgorszy moment na tatuaż.

4. Wybierz odpowiedni strój

Załóż coś wygodnego, co łatwo odsłoni miejsce, które będziemy tatuować. Pamiętaj, że niektóre sesje trwają kilka godzin — komfort to podstawa. Warto zabrać ze sobą bluzę lub coś ciepłego, nawet latem – po kilku godzinach w klimatyzowanym pomieszczeniu można się wychłodzić.

5. Przyjdź z pozytywnym nastawieniem

Tatuaż to doświadczenie — nie tylko ból, ale też emocje, rozmowy i moment, który zostaje z Tobą na długo. Dlatego ważne, by podejść do niego spokojnie i zaufać swojemu tatuatorowi.

W Kult Tattoo dbamy o to, by każdy czuł się bezpiecznie i komfortowo. Możesz porozmawiać z artystą przed sesją, zapytać o wszystko, co Cię interesuje i mieć pewność, że jesteś w dobrych rękach.

6. Po sesji – słuchaj zaleceń

Proces gojenia jest równie ważny jak sam tatuaż. Tatuator po zakończeniu pracy dokładnie wyjaśni Ci, jak dbać o świeży tatuaż i co stosować w pierwszych dniach. W Kult Tattoo zawsze możesz do nas napisać, jeśli masz jakiekolwiek pytania — jesteśmy po to, by pomóc Ci przejść ten proces bez stresu.

Dlaczego warto wybrać Kult Tattoo?

Bo tatuaż to nie tylko efekt końcowy, ale cała droga – od pomysłu po pielęgnację. W naszym studiu w Krakowie znajdziesz zespół doświadczonych artystów, którzy pracują w różnych stylach: od realizmu, przez blackwork, po tatuaż japoński czy abstrakcyjny.

Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dbając nie tylko o precyzję wykonania, ale też o atmosferę i bezpieczeństwo.

Jeśli zastanawiasz się nad tatuażem – odezwij się do nas, doradzimy, pomożemy dobrać artystę i przygotujemy Cię krok po kroku do sesji.

👉 Umów się na bezpłatną konsultację:

📍 www.kulttattoo.pl/kontakt

📸 instagram.com/kult.tattoo











