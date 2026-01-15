Ile kosztuje tatuaż? Od czego zależy cena

Czy istnieje cennik tatuażu?

Krótka odpowiedź: nie.

Tatuaż nie jest gotowym produktem z półki. Każdy projekt powinien być dopasowany do konkretnej osoby, jego wykonanie może zajmować inną ilość czas i zawsze wymaga indywidualnego przygotowania. Dlatego dwie osoby z pozornie podobnym pomysłem mogą otrzymać różne wyceny, także wtedy, gdy porównują oferty różnych studiów czy tatuatorów

Od czego zależy cena tatuażu?

Jendym z kluczowych czynników jest wielkość tatuażu. Im większy projekt tym więcej czasu i pracy wymaga, wiążę się to również z dłuższą sesją i przgotowaniami. Mały tatuaż może zająć kilkadziesiąt minut, większy projekt – kilka godzin lub kilka sesji.

Miejsce na ciele

Niektóre miejsca są trudniejsze technicznie, bardziej wymagające zarówno dla osoby tatuowanej jak i tatuującej, czasem bardziej bolesne.

Stopień skomplikowania projektu

Cena zależy m.in. od ilości detali, techniki wykonania, złożności projektu.

Prosty motyw a rozbudowana kompozycja to zupełnie inny czas pracy.

Projekt indywidualny

Projekt przygotowany specjalnie dla Ciebie wymaga czasu, często kilku wersji i korekt, bo powinien być dopasowany do anatomii ciała. To jeden z kluczowych elementów wpływających na wycenę.

Doświadczenie tatuatora

Doświadczenie to: lata praktyki, tysiące wykonanych tatuaży, umiejętność pracy z różnymi typami skóry i miejscami na ciele, pracy w różnych stylach i technikach co wpływa na jakość a czasem też na tempo pracy.

Dlaczego tatuaże nie mają jednej ceny?

Bo każdy przypadek jest inny:

inne ciało

inny projekt

inny czas pracy

Dlatego rzetelna wycena zawsze odbywa się po rozmowie, a nie „z automatu”.

Ile kosztuje tatuaż w praktyce?

W praktyce wygląda to tak:

w naszym studiu w Krakowie cena minimalna tatuażu w Kult Tattoo wynosi 300 zł

dotyczy ona małych projektów i krótkiego czasu pracy

większe i bardziej rozbudowane tatuaże są wyceniane indywidualnie

duże realizacje często dzielone są na kilka sesji

Cena minimalna obejmuje:

przygotowanie stanowiska

projekt

wykonanie tatuażu

materiały oraz zachowanie standardów higieny

Nigdy nie oszczędzamy na jakości materiałów, tuszy, igieł czy środkach do zapewnienia czystości – czyli w praktyce Twoim zdrowiu i bezpieczeństwie.





Czy tańszy tatuaż to zawsze oszczędność?

Niekoniecznie. Zbyt niska cena często oznacza: pośpiech, brak czasu na projekt, kompromisy jakościowe czy małe doświadczenie osoby wykoującej tatuaż.

Tatuaż zostaje na lata, dlatego cena powinna iść w parze z jakością i bezpieczeństwem. Tu nie ma miejsca na kompromisy.

Dlaczego dobre omówienie projektu lub konsultacja jest kluczowa przy wycenie?

Podczas konsultacji:

omawiamy pomysł

ustalamy wielkość i miejsce

określamy czas pracy

podajemy realną wycenę

To szczególnie ważne, jeśli szukasz studia tatuażu i chcesz porównać podejście, a nie tylko ceny.

W Kult Tattoo konsultacje są bezpłatne i nie zobowiązują do wykonania tatuażu.

Możesz przyjść porozmawiać i sprawdzić, czy to dobry moment.

Podsumowanie – ile kosztuje tatuaż?

Cena tatuażu zależy od:

wielkości

miejsca na ciele

stopnia skomplikowania

czasu pracy

projektu

doświadczenia tatuatora

Jeśli chcesz poznać realny koszt swojego tatuażu, najlepszym pierwszym krokiem jest kontakt ze studiem lub konsultacja, a nie porównywanie cen w internecie.

Jeśli jesteś z Krakowa lub okolic, możesz spokojnie umówić się na rozmowę i omówić swój pomysł na miejscu.

Kult Tattoo – Kraków

