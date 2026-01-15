Ile kosztuje tatuaż? Od czego zależy cena
Ile kosztuje tatuaż i dlaczego ceny są różne? To jedno z najczęstszych pytań przed zapisem na tatuaż – szczególnie w dużych miastach, takich jak Kraków, gdzie wybór studiów i stylów jest bardzo szeroki. Nic dziwnego – wiele osób chce wiedzieć, ile to kosztuje, zanim podejmie decyzję. Problem w tym, że tatuaż nie ma jednej, stałej ceny. Nie wynika to z przypadku ani z „widzimisię” studia, tylko z kilku bardzo konkretnych czynników.
2026-01-15, 15:06

Czy istnieje cennik tatuażu?

Krótka odpowiedź: nie.

Tatuaż nie jest gotowym produktem z półki. Każdy projekt powinien być dopasowany do konkretnej osoby, jego wykonanie może zajmować inną ilość czas i zawsze wymaga indywidualnego przygotowania. Dlatego dwie osoby z pozornie podobnym pomysłem mogą otrzymać różne wyceny, także wtedy, gdy porównują oferty różnych studiów czy tatuatorów

Od czego zależy cena tatuażu?

Jendym z kluczowych czynników jest wielkość tatuażu. Im większy projekt tym więcej czasu i pracy wymaga, wiążę się to również z dłuższą sesją i przgotowaniami. Mały tatuaż może zająć kilkadziesiąt minut, większy projekt – kilka godzin lub kilka sesji.

Miejsce na ciele
Niektóre miejsca są trudniejsze technicznie, bardziej wymagające zarówno dla osoby tatuowanej jak i tatuującej, czasem bardziej bolesne.

Stopień skomplikowania projektu

Cena zależy m.in. od ilości detali, techniki wykonania, złożności projektu.
Prosty motyw a rozbudowana kompozycja to zupełnie inny czas pracy.

Projekt indywidualny

Projekt przygotowany specjalnie dla Ciebie wymaga czasu, często kilku wersji i korekt, bo powinien być dopasowany do anatomii ciała. To jeden z kluczowych elementów wpływających na wycenę.

Doświadczenie tatuatora

Doświadczenie to: lata praktyki, tysiące wykonanych tatuaży, umiejętność pracy z różnymi typami skóry i miejscami na ciele, pracy w różnych stylach i technikach co wpływa na jakość a czasem też na tempo pracy.

Dlaczego tatuaże nie mają jednej ceny?

Bo każdy przypadek jest inny:

  • inne ciało
  • inny projekt
  • inny czas pracy

Dlatego rzetelna wycena zawsze odbywa się po rozmowie, a nie „z automatu”.

Ile kosztuje tatuaż w praktyce?

W praktyce wygląda to tak:

  • w naszym studiu w Krakowie cena minimalna tatuażu w Kult Tattoo wynosi 300 zł
  • dotyczy ona małych projektów i krótkiego czasu pracy
  • większe i bardziej rozbudowane tatuaże są wyceniane indywidualnie
  • duże realizacje często dzielone są na kilka sesji

Cena minimalna obejmuje:

  • przygotowanie stanowiska
  • projekt
  • wykonanie tatuażu
  • materiały oraz zachowanie standardów higieny

Nigdy nie oszczędzamy na jakości materiałów, tuszy, igieł czy środkach do zapewnienia czystości – czyli w praktyce Twoim zdrowiu i bezpieczeństwie.

Czy tańszy tatuaż to zawsze oszczędność?

Niekoniecznie. Zbyt niska cena często oznacza: pośpiech, brak czasu na projekt, kompromisy jakościowe czy małe doświadczenie osoby wykoującej tatuaż.

Tatuaż zostaje na lata, dlatego cena powinna iść w parze z jakością i bezpieczeństwem. Tu nie ma miejsca na kompromisy.

Dlaczego dobre omówienie projektu lub konsultacja jest kluczowa przy wycenie?

Podczas konsultacji:

  • omawiamy pomysł
  • ustalamy wielkość i miejsce
  • określamy czas pracy
  • podajemy realną wycenę 

To szczególnie ważne, jeśli szukasz studia tatuażu i chcesz porównać podejście, a nie tylko ceny.

W Kult Tattoo konsultacje są bezpłatne i nie zobowiązują do wykonania tatuażu.
Możesz przyjść porozmawiać i sprawdzić, czy to dobry moment.

Podsumowanie – ile kosztuje tatuaż?

Cena tatuażu zależy od:

  • wielkości
  • miejsca na ciele
  • stopnia skomplikowania
  • czasu pracy
  • projektu
  • doświadczenia tatuatora

Jeśli chcesz poznać realny koszt swojego tatuażu, najlepszym pierwszym krokiem jest kontakt ze studiem lub konsultacja, a nie porównywanie cen w internecie.
Jeśli jesteś z Krakowa lub okolic, możesz spokojnie umówić się na rozmowę i omówić swój pomysł na miejscu.

Kult Tattoo – Kraków
Umów się na bezpłatną konsultację



KONTAKT / AUTOR
Maciek Heczko
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Kult Tattoo
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.