Ile kosztuje tatuaż? Od czego zależy cena

Czy istnieje cennik tatuażu?
Krótka odpowiedź: nie.
Tatuaż nie jest gotowym produktem z półki. Każdy projekt powinien być dopasowany do konkretnej osoby, jego wykonanie może zajmować inną ilość czas i zawsze wymaga indywidualnego przygotowania. Dlatego dwie osoby z pozornie podobnym pomysłem mogą otrzymać różne wyceny, także wtedy, gdy porównują oferty różnych studiów czy tatuatorów
Od czego zależy cena tatuażu?
Jendym z kluczowych czynników jest wielkość tatuażu. Im większy projekt tym więcej czasu i pracy wymaga, wiążę się to również z dłuższą sesją i przgotowaniami. Mały tatuaż może zająć kilkadziesiąt minut, większy projekt – kilka godzin lub kilka sesji.
Miejsce na ciele
Niektóre miejsca są trudniejsze technicznie, bardziej wymagające zarówno dla osoby tatuowanej jak i tatuującej, czasem bardziej bolesne.
Stopień skomplikowania projektu
Cena zależy m.in. od ilości detali, techniki wykonania, złożności projektu.
Prosty motyw a rozbudowana kompozycja to zupełnie inny czas pracy.
Projekt indywidualny
Projekt przygotowany specjalnie dla Ciebie wymaga czasu, często kilku wersji i korekt, bo powinien być dopasowany do anatomii ciała. To jeden z kluczowych elementów wpływających na wycenę.
Doświadczenie tatuatora
Doświadczenie to: lata praktyki, tysiące wykonanych tatuaży, umiejętność pracy z różnymi typami skóry i miejscami na ciele, pracy w różnych stylach i technikach co wpływa na jakość a czasem też na tempo pracy.
Dlaczego tatuaże nie mają jednej ceny?
Bo każdy przypadek jest inny:
- inne ciało
- inny projekt
- inny czas pracy
Dlatego rzetelna wycena zawsze odbywa się po rozmowie, a nie „z automatu”.
Ile kosztuje tatuaż w praktyce?
W praktyce wygląda to tak:
- w naszym studiu w Krakowie cena minimalna tatuażu w Kult Tattoo wynosi 300 zł
- dotyczy ona małych projektów i krótkiego czasu pracy
- większe i bardziej rozbudowane tatuaże są wyceniane indywidualnie
- duże realizacje często dzielone są na kilka sesji
Cena minimalna obejmuje:
- przygotowanie stanowiska
- projekt
- wykonanie tatuażu
- materiały oraz zachowanie standardów higieny
Nigdy nie oszczędzamy na jakości materiałów, tuszy, igieł czy środkach do zapewnienia czystości – czyli w praktyce Twoim zdrowiu i bezpieczeństwie.
Czy tańszy tatuaż to zawsze oszczędność?
Niekoniecznie. Zbyt niska cena często oznacza: pośpiech, brak czasu na projekt, kompromisy jakościowe czy małe doświadczenie osoby wykoującej tatuaż.
Tatuaż zostaje na lata, dlatego cena powinna iść w parze z jakością i bezpieczeństwem. Tu nie ma miejsca na kompromisy.
Dlaczego dobre omówienie projektu lub konsultacja jest kluczowa przy wycenie?
Podczas konsultacji:
- omawiamy pomysł
- ustalamy wielkość i miejsce
- określamy czas pracy
- podajemy realną wycenę
To szczególnie ważne, jeśli szukasz studia tatuażu i chcesz porównać podejście, a nie tylko ceny.
W Kult Tattoo konsultacje są bezpłatne i nie zobowiązują do wykonania tatuażu.
Możesz przyjść porozmawiać i sprawdzić, czy to dobry moment.
Podsumowanie – ile kosztuje tatuaż?
Cena tatuażu zależy od:
- wielkości
- miejsca na ciele
- stopnia skomplikowania
- czasu pracy
- projektu
- doświadczenia tatuatora
Jeśli chcesz poznać realny koszt swojego tatuażu, najlepszym pierwszym krokiem jest kontakt ze studiem lub konsultacja, a nie porównywanie cen w internecie.
Jeśli jesteś z Krakowa lub okolic, możesz spokojnie umówić się na rozmowę i omówić swój pomysł na miejscu.
Kult Tattoo – Kraków
Umów się na bezpłatną konsultację