Tatuaż dopasowany do ciała - dlaczego miejsce ma znaczenie

Ciało nie jest płaską powierzchnią

Skóra nie zachowuje się jak kartka papieru.

Rozciąga się, skręca, napina, pracuje przy każdym ruchu. Do tego dochodzą naturalne linie i zaokrąglenia mięśni, kości i stawów.

Tatuaż, który nie uwzględnia tych elementów, może:

tracić proporcje

tracić proporcje wyglądać dobrze tylko w jednej pozycji

wyglądać dobrze tylko w jednej pozycji sprawiać wrażenie „doklejonego”

Dopasowanie projektu do kształtu ciała pozwala tego uniknąć.

Każde miejsce na ciele rządzi się innymi zasadami

To, co sprawdzi się na barku, niekoniecznie zadziała na przedramieniu czy nodze.

Ramię i bark mają naturalne, zaokrąglenia, które dobrze prowadzą większe kompozycje. Przedramię jest bardziej ekspozycyjne i wymaga przemyślenia, jak tatuaż będzie wyglądał z różnych stron. Plecy dają dużą powierzchnię, ale wymagają pracy na osi ciała i zachowania symetrii. Nogi z kolei zmieniają kształt w zależności od pozycji i napięcia mięśni.

Każde z tych miejsc narzuca inne decyzje projektowe.

Tatuaż „do góry nogami” – częsty dylemat

Jednym z częstszych pytań jest to, w którą stronę powinien być skierowany tatuaż.

Czy ma być czytelny głównie dla osoby tatuowanej, czy dla otoczenia?

Tatuaż odwrócony „do właściciela”:

często wygląda nienaturalnie na ciele

często wygląda nienaturalnie na ciele zaburza kierunek kompozycji

zaburza kierunek kompozycji źle pracuje w ruchu

W większości przypadków projekt powinien być ustawiony zgodnie z anatomią ciała, a nie z perspektywą patrzenia w dół. To szczególnie ważne przy większych formach, które mają „płynąć” wzdłuż mięśni i osi ciała.

Ten sam wzór może wyglądać zupełnie inaczej

Częsty błąd to myślenie, że dobry wzór będzie dobrze wyglądał w każdym miejscu.

W rzeczywistości ten sam motyw:

na jednym fragmencie ciała może wyglądać naturalnie

na jednym fragmencie ciała może wyglądać naturalnie na innym stracić proporcje i czytelność

Dlatego przenoszenie gotowych wzorów bez zmian rzadko daje dobry efekt. Projekt powinien być dostosowany do konkretnego miejsca, a nie odwrotnie.

Dlatego często przy gotowych „fleszach” (wolny wzorach), przygotowywanych przez tatuatorów i tatuatorki od razu podają oni preferowane miejsce wykonania tatuażu.

Oczywiście wiele wzorów można wykonać w różnych miejscach na ciele, ale wymagają one odpowiedniej adaptacji, czy zmiany rozmiaru.

Ruch ma znaczenie

Tatuaż nie jest nieruchomy.

Inaczej wygląda, gdy: stoisz, siedzisz albo jesteś w ruchu.

Doświadczona osoba wykonująca tatuaż bierze to pod uwagę.

Linie prowadzone są tak, żeby „pracowały” z ruchem ciała, a nie z nim walczyły. Dzięki temu tatuaż wygląda naturalnie zarówno w spoczynku, jak i w ruchu.



Większe kompozycje i body suit – myślenie całościowe

Przy większych projektach – rękawach, nogawkach czy pełnym body suicie – pojedynczy tatuaż przestaje być osobnym elementem.

Liczy się:

kierunek całej kompozycji

kierunek całej kompozycji spójność między fragmentami ciała

spójność między fragmentami ciała to, jak tatuaże łączą się w całość

Często oznacza to, że:

nie wszystko jest symetryczne

nie wszystko jest symetryczne nie każdy element jest idealnie „czytelny sam w sobie”

nie każdy element jest idealnie „czytelny sam w sobie” projekt podporządkowany jest całości

To podejście wymaga planowania, a czasem również korekty wcześniejszych pomysłów.

Dlaczego rozmowa i przymiarka przy większych projektach są tak ważne?

To moment, w którym można:

ocenić proporcje

ocenić proporcje omówić to co ma znaleźć się w projekcie

omówić to co ma znaleźć się w projekcie sprawdzić, czy skala i kierunek mają sens

Często dopiero wtedy okazuje się, że pierwotny pomysł wymaga korekty, zmiany miejsca, wielkości albo układu. I jest to naturalna część procesu.

W Kult Tattoo konsultacje są bezpłatne i nie zobowiązują do wykonania tatuażu.

Najczęstsze błędy przy wyborze miejsca

W praktyce najczęściej spotykamy się z:

wyborem miejsca „bo koleżanka tak ma”

wyborem miejsca „bo koleżanka tak ma” tatuażami odwróconymi wbrew anatomii

tatuażami odwróconymi wbrew anatomii zbyt małym rozmiarem w stosunku do miejsca na ciele

zbyt małym rozmiarem w stosunku do miejsca na ciele zbyt dużym nagromadzeniem szczegółów, nieodpowiednim do wielkości

zbyt dużym nagromadzeniem szczegółów, nieodpowiednim do wielkości brakiem myślenia o większej całości

To rzeczy, które zwykle wychodzą dopiero po czasie.

Miejsce na ciele to część projektu

Tatuaż nie kończy się na wzorze.

Miejsce na ciele jest częścią projektu, tak samo ważną jak linie czy kompozycja.

Jeśli nie masz pewności, gdzie tatuaż będzie działał najlepiej – rozmowa i spokojne zaplanowanie to najlepszy początek.